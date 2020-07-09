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لبنان.. موكب سياسي يوقف مئات السيارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. موكب سياسي يوقف مئات السيارات (فيديو)
Reuters
بيروت- أرشيف
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر وقوف السيارات بصف طويل في انتظار مرور موكب أحد السياسيين.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور احتشاد عدد كبير من السيارات عند محيط (التباريس -الرينغ)، في العاصمة بيروت بانتظار مرور موكب السياسي اللبناني الكبير. 

وتفاعل الناشطون مع الفيديو حيث أعربوا عن غضبهم بسبب هذه الممارسة التي اعتبروها غير لائقة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. 

المصدر: لبنان24

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