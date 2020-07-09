لبنان.. موكب سياسي يوقف مئات السيارات (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر وقوف السيارات بصف طويل في انتظار مرور موكب أحد السياسيين.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور احتشاد عدد كبير من السيارات عند محيط (التباريس -الرينغ)، في العاصمة بيروت بانتظار مرور موكب السياسي اللبناني الكبير.

وتفاعل الناشطون مع الفيديو حيث أعربوا عن غضبهم بسبب هذه الممارسة التي اعتبروها غير لائقة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

٥ اشهر من الثورة ما كنا نشوف ولا موكب سيارات لزعيم بالشوارع و لا واحد الو عين يسكر الطرقات هيك على الشعب اللي هو موظف عندو. مين ما كنت تكون، الطرقات النا و هل بلد النا و قريبا" رح نرجع نستردّو #المعركة_مستمرة#مكملين حتى اسقاط هذا النظام الفاسد. pic.twitter.com/bxac2WlMRT — Mia Atoui (@MiaAtoui) July 7, 2020

المصدر: لبنان24