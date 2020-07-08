بومبيو يطالب مصر بالكف عن مضايقة الأمريكيين

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإطلاق سراح مواطن أمريكي معتقل في مصر، داعيا القاهرة إلى "وقف مضايقة" المواطنين الأمريكيين.

وجاء ذلك تعليقا على إطلاق سراح الطالب محمد عماشة الحامل للجنسيتين المصرية والأمريكية، والذي تم اعتقاله قبل 16 شهرا لرفعه لافتة داعية لإطلاق سراح معتقلين في ميدان التحرير بالقاهرة.

وقال بومبيو: "نشكر مصر على ضمان إطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن. وفي الوقت ذاته ندعو المسؤولين المصريين للكف عن مضايقة الأمريكيين وعائلاتهم التعسفية".

المصدر: فرانس برس