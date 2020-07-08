التحالف الدولي يضرب أوكار "داعش" شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية اليوم الأربعاء، عن تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "وفق معلومات دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".

وأضافت: "أسفرت هذه الضربات عن تدمير الأهداف بالكامل، من بينها كهف فيه عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه".

المصدر: RT