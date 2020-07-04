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التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد "داعش" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد
Reuters
طائرات التحالف الدولي ضد داعش في العراق - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت بعض الأنفاق التي يستخدمها تنظيم "داعش" كمواقع له.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية ضد أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى شمالي البلاد".

ولم تذكر الخلية مزيدا من التفاصيل.

وينفذ التحالف الدولي، بين حين وآخر، ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" شمالي وغربي العراق، ويشارك في بعض العمليات العسكرية كغطاء جوي للقوات البرية العراقية.

المصدر: RT

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