العراق.. اعتقال 6 من "داعش" بينهم قياديان في الأنبار غربي البلاد

أعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق العميد رائد أحمد فارس، اعتقال 6 من عناصر ما يسمى بولاية العراق بينهم مسؤولا اقتحام في تنظيم "داعش".

وقال الفارس: "قوة أمنية من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار نفذت حملة استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن المحافظة، تمكنت خلالها من اعتقال 6 من ما يسمى (ولاية العراق قاطع الفلوجة) بصفة عسكريين".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مسؤولي الاقتحام المدعوين أبو أسيد وأبو إسلام اللذين تدربا في معسكرات داعش".

وبين، أن "المعتقلين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإجرامية إبان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الأنبار".

وتابع: "كان المعتقلون يخططون للقيام بعمليات إجرامية، إلا أن يقظة القوات الأمنية حالت دون ذلك وتم اعتقالهم من دون أي مقاومة تذكر".

المصدر: "وكالات عراقية"