القوات العراقية تقتل "داعشيّين" حاولا الهجوم عليها

أعلنت خلية الاعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاحد، مقتل "داعشيين" اثنين في محافظة كركوك بشمالي البلاد، بعد محاولتهما مهاجمة قاطع للقوات الامنية العراقية.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين".

وأضافت أن" الإرهابيين حاولا التعرض لقاطع الفوج ذاته في قرية الماجد بناحية الرياض في قضاء الحويجة بشمالي العراق".

المصدر: RT