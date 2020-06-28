مقتل 4 عناصر شرطة بهجوم لمسلحي "داعش" في محافظة ديالي العراقية

أسفر هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على نقطة أمنية في محافظة ديالى العراقية عن مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت بوابة "بغداد اليوم" الإخبارية عن مصدر أمني، أن مسلحي "داعش" شنوا هجوما، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على نقطة أمنية قرب قرية "أبو خنازير"، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة العراقية.

وقال المصدر إن مسلحي "داعش" استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقناصة في الهجوم، مضيفا أن القوات الأمنية سيطرت على الوضع، دون أن يذكر مصير المهاجمين.

المصدر: بوابة بغداد اليوم