العراق.. "كتائب حزب الله" تصدر بيانا في اغتيال الهاشمي

أصدرت حركة "كتائب حزب الله" في العراق الثلاثاء، بيانا بشأن مقتل الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي، بعد اتهامات وجهت لها من قبل نشطاء وصحفيين بالوقوف وراء العملية.

وقالت في البيان إن "مسلسل استهداف المعارضين للوجود الأمريكي عبر قذف الاتهامات بات واضحا في نهج وسائل الإعلام المعادية للشعب العراقي، وهي التي توجه الأبواق المتصهينة للنيل من العراقيين الشرفاء عبر تلفيق التهم لهم".

وأضافت، أن "سرعة تجهيز الاتهامات نحو الأطراف المناهضة لمشروع الاحتلال في العراق والمنطقة يؤكد دون شك أن أداة القتل والاتهام واحدة، وما حدث في تظاهرات تشرين (مظاهرات أكتوبر الماضي في العراق)، من قتل بأساليب بشعة، تبين فيما بعد تورط الأمريكان والصهاينة بتلك الجرائم".

وأشارت، إلى أن "تاريخ أمريكا الإجرامي ومن يقف معها يفضح أساليب غدرهم وإجرامهم بحق الإنسانية، ويكشف خسة ودناءة صناع القرار عندهم".

وتابعت الحركة في بيانها: "أما المجاهدون المقاومون فإنهم يتحلون بأخلاق الفرسان، والمبادئ الراسخة، والقيم الشرعية، ولن تثنيهم تخرصات السفاحين عن أداء واجبهم الشرعي والأخلاقي والوطني".

المصدر: RT