الأردن.. عقد قران الأميرة راية بنت الحسين

أعلن في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، عن عقد قران الأميرة راية بنت الحسين على فارس نيد دونوفان، بمباركة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وحضر عقد القران جلالة الملكة نور الحسين، وسفير المملكة لدى لندن عمر النهار، وعائلة دونوفان، وسط مراسم احتفال مختصرة وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة بسبب جائحة كورونا.

وأعلن عن خطوبة الأميرة راية على دونوفان في شهر أكتوبر عام 2019.

يشار إلى أن الأميرة راية، هي بنت العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملكة نور الحسين عام 1986.

والأميرة حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.

المصدر: "بترا"