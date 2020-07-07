 الاستعلامات المصرية: حبس الصحفيين في مصر ليس ظاهرة

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن حبس الصحفيين في مصر ليس ظاهرة شائعة.

وأشار إلى أن عدد الصحفيين في مصر، يزيد على العشرين ألفا وأن هناك عشرة صحفيين محبوسين، على ذمة قضايا تتواصل فيها التحقيقات بحضور محامين عنهم.

وقال رشوان، إنه لا يوجد فئة محصنة ضد القانون في مصر، مؤكدا أن الدستور يحظر الحبس في قضايا النشر، ويحظر إغلاق الصحف في البلاد.

وذكر أن صحفيين أدينوا بأحكام مشددة في قضايا عنف، وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد الحصول على أحكام بالبراءة من القضاء، ومنهم إبراهيم الدراوي ومحمد شوكان.

وحذر رشوان من نشر معلومات مغلوطة عن الواقع في مصر، مشيرا إلى أن سقوطها يعني سقوط المنطقة.

المصدر: RT