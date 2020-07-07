 
مباشر
عاجل
نصر الله: التوجه شرقا لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب ولا مانع لدينا من مساعدة أمريكا

لبنان.. تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Aziz Taher
شارع الحمرا بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9fu

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
"حزب الله" يرد على السفيرة الأمريكية: الولايات المتحدة تدير عملية تجويع لبنان

وقالت وزارة الصحة في رسم بياني نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" إنه تم تسجيل 14 إصابة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 8 إصابات بالعدوى بين الوافدين إلى لبنان، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1907. 

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 24 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات، 7 منها في العناية المركزة.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن العد التراكمي للوفيات استقر عند 36.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء المخبرية بلغ 1348 حالة.

المصدر:  RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا