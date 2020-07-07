لبنان.. تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الصحة في رسم بياني نشرته عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" إنه تم تسجيل 14 إصابة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 8 إصابات بالعدوى بين الوافدين إلى لبنان، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1907.

pic.twitter.com/iYKMWObgdm — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) July 7, 2020

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 24 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات، 7 منها في العناية المركزة.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن العد التراكمي للوفيات استقر عند 36.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء المخبرية بلغ 1348 حالة.

المصدر: RT