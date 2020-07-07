الأردن.. تخصص جديد "دبلوم في إدارة الانتخابات"

أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة للانتخاب لإطلاق برنامج أكاديمي مشترك تحت عنوان "دبلوم عال في إدارة الانتخابات".

ونصت المذكرة على "تقسيم الجهود بين الطرفين، بحيث تقوم الهيئة بالسير بالإجراءات الخاصة لإنشاء البرنامج وفقا للإجراءات المتبعة لدى وزارة التعليم العالمي، فيما يرتبط دور الجامعة الأردنية بإعداد الإطار الأكاديمي المتعلق بالبرنامج من خطط دراسية وإعداد للمواد ووصفها".

واتّفق الطرفان على اختيار كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية مقرا لإطلاق البرنامج، على أن يخضع لتعليمات منح شهادة دبلوم الدراسات العليا في الجامعة الأردنية الصادرة عن مجلس عمدائها.

وستكون مدة الدراسة في البرنامج عاما جامعيا واحدا، تصدر بعده شهادات للملتحقين بالبرنامج تحمل شعار واسم الطرفين، ونظام تدريس البرنامج سيتمتع بالمرونة، إذ يمكن له أن يكون مدمجا أو إلكترونيا بالكامل، أو تقليديا بالكامل.

المصدر: "خبرني"