السودان.. 127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 8 وفيات، وتعافي 226 حالة.

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وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 9894 شخصا، متضمنا 616 حالة وفاة و4899 حالة تعاف.

وسجلت الحالات الجديدة: بولاية الخرطوم 83 حالة، ولاية الجزيرة 15، النيل الأبيض حالة واحدة، سنار 6، نهر النيل 16، وحالتان لكل من ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان، وحالة واحدة لكل من ولايتي جنوب وغرب كردفان.

فيما سجلت حالات الوفاة الجديدة بولاية الخرطوم 5 حالات، وحالة واحدة لكل من ولايات الجزيرة، شمال دارفور وكسلا.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن الفحص المعملي تم في 3 معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 375، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 375، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 127، بنسبة إيجابية بلغت 33.9٪.

المصدر: سونا