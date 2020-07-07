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أويحيى يكشف عن إصابته بالسرطان

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أويحيى يكشف عن إصابته بالسرطان
Reuters
أحمد أويحيى
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كشف الوزير الجزائري الأول الأسبق أحمد أويحيى أنه أصيب بمرض السرطان في مارس عام 2019.

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وقال أويحيى خلال جلسة استجوابه أمس الاثنين، في محكمة سيدي امحمد من قبل القاضي، أثناء جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إنه اكتشف إصابته بالمرض الخبيث مباشرة بعد مغادرته للحكومة.

وأضاف: "لقد تعتبت كثيرا بعد إصابتي بالمرض وهو ما تزامن مع فترة التحقيقات، حيث كان يتم نقلي بشكل متكرر بين محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا للتحقيق".

وحول سبب عدم تصريحه بالمبالغ المالية التي وجدت في حساباته البنكية، أوضح أويحيى أن إصابته بالسرطان، والتي سبقت فترة سجنه، لم تمكنه من التصريح بكامل الأرصدة البنكية والأموال المودعة فيها.

المصدر: النهار

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