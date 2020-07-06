المغرب: توقيف الصحفي والناشط عمر الراضي بتهمة "السكر العلني"

أوقفت الشرطة المغربية الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي على ذمة "السكر العلني والعنف"، فيما يواجه الراضي اتهامات بالتخابر والمساس بسلامة الدولة في قضية أخرى.

وذكرالناطق باسم الشرطة المغربية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الراضي "وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل الأحد".

واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق "بشبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي"، حسب بيان رسمي الأسبوع المنصرم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت مؤخرا تقريرا اتهمت فيه السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي.

من جهته، رفض المغرب هذه الاتهامات وطالب المنظمة بكشف أدلتها، واتهمها بشن "حملة تشهير دوليّة ظالمة" ضده.

المصدر: أ ف ب