صحيفة: طيران مجهول يقصف المسلحين الموالين لتركيا شمال سوريا

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن "طيرانا مجهولا"، يرجح أنه تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شن غارات على مواقع تابعة للجماعات المسلحة الموالية لتركيا شمال سوريا.

وحسب الصحيفة، فإن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان بريف تل أبيض شمالي الرقة، والثانية بلدة سلوك بنفس الريف، ولم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية.

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واستهدفت الغارة الثالثة قرية أبو شاخات بمحيط مبروكة بريف رأس العين شمالي الحسكة، ولم تسفر عن وقوع خسائر، حسب مصادر أهلية لـ"الوطن".

وذكرت الصحيفة أن المنطقة شهدت على إثر القصف "استنفارا كبيرا من قبل الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية