سانا: القوات التركية توقف محطة ضخ بالحسكة ما يهدد بحرمان نحو مليون نسمة من مياه الشرب

أكدت مؤسسة مياه الشرب بمحافظة الحسكة السورية، أن القوات التركية وحلفاءها أوقفت مجددا الضخ من محطة مياه علوك بريف بلدة رأس العين التي تعد المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب للمنطقة.

وذكر مدير مؤسسة المياه في الحسكة محمود العكلة في تصريح لوكالة "سانا" أن القوات التركية المسيطرة على رأس العين والفصائل المتحالفة معها في إيطار عملية "نبع السلام" التركية، أوقفت العمل بمحطة مياه علوك الليلة الماضية ومنعت عاملي مؤسسة المياه من دخولها.

وشددت على أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال التركي يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنو مدينة الحسكة وريفها الغربي لمياه المحطة ولاسيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لمثل هذه الفترة من السنة، مضيفا أن ذلك يهدد بحرمان نحو مليون نسمة من سكان الحسكة وريفها من المياه.

وذكرت "سانا" أن محطة علوك خرجت عن الخدمة أمس الأول نتيجة تضرر خط الـ20 ك. ف المغذي لها جراء اشتباكات دارت بين مرتزقة الاحتلال التركي الموجودين في المنطقة بسبب صراعات على مناطق النفوذ.

وسارعت ورشات الكهرباء لصيانة الأضرار ومن ثم إعادة تشغيل المحطة غير أن القوات التركية أوقفتها اليوم.

المصدر: سانا