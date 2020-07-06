الخرطوم: الرياض مستعدة لاستضافة مؤتمر أصدقاء السودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، أعرب عن رغبة المملكة في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جرى اليوم الاثنين بين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، والسفير السعودي في الخرطوم.

وذكرت وكالة "سونا" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل التعاون بين السودان والسعودية في جميع المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما بحث اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا للمقيمين والمعتمرين بالمملكة.

وأكد الطرفان أهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينها.

من جانبه شكر وزير الدولة السوداني السعودية حكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب السودان خلال الفترة الانتقالية، مثمنا دور المملكة الداعم للسودان في كافة المجالات ومؤكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وشكر السفير السعودي السودان على مواقفه الداعمة للمملكة، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها من أجل إحلال السلام في اليمن والمنطقة العربية.

المصدر: سونا