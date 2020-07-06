العراق يسجل انخفاضا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 94 حالة وفاة و1796 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل انخفاضا في الأعداد عن الأيام الماضية.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 11519 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 612607 نموذجاً".

وأضاف "كما تم تسجيل 1724 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق حتى الآن 62275 إصابة، وحالات الشفاء 34741 حالة، بينما بلغت الوفيات 2567 حالة وفاة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد تسجيل 105 وفيات و2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT