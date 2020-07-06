هل يحكم القضاء المصري على محمد رمضان بدفع الملايين تعويضا للطيار الذي طرد بسببه؟

تنظر محكمة مصرية في الجيزة، اليوم الاثنين، بدعوى تعويض بقيمة 25 مليون جنيه، رفعها الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، بعدما فقد عمله بسبب هذا الأخير.

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وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت به بعد طرده من العمل بسبب نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من داخل مقصورة الطائرة، عندما سمح له الطيار بدخولها.

وجاء في حيثيات الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل تعسفيا ما سمح له به قبطان الطائرة للترويج لنفسه، عندما قام بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى لإلحاق أضرار جسيمة مالية وأدبية بالطيار القبطان.

وكان المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية في مصر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، والتي قدر قيمتها بـ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب الصور والفيديو اللذين نشرهما الفنان المعروف وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

المصدر:"مصراوي"