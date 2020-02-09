طيار مصري: محمد رمضان خرب بيتي ومسألش فيا بتليفون!

تحدث الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل بسبب "الفنان محمد رمضان" تفاصيل الواقعة التي تسببت في إيقافه عن العمل خلال رحلته التي كانت متجهة إلى الرياض في أكتوبر الماضي.

وقال الطيار أشرف أبو اليسر، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى، إنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة وطلب منه عدم لمس أي معدات للطائرة، وعلى أساس أنها صورة شخصية، وأنه سيقوم بعرض هذه الصورة فقط لابنه (ابن الفنان) وليست للنشر، إلا أنه تفاجئ أن هذه الصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مردفا: "أول ما شوفت الصورة نشرت عرفت إن هيحصل فيها خراب بيوت".

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وأضاف: "لم أعترض على قرار وزير الطيران، كون لا يوجد مبرر لتواجد محمد رمضان معي في كابينة القيادة، ولكن اللي مضايقني أن رمضان مسألش فيا بتليفون حتى".

وأكمل أبو اليسر: "انتظرت رمضان يتواصل معي كما قال في الإعلام، وحاولت زيارته في مكتبه ولم أجده وأخبرت المحامي الخاص به أن ما فعله الفنان خرب بيوت".

وتابع: "حينما أخبرت رمضان في رحلة العودة أن نشر الصورة سيؤذيني قال لي لا تقلق سأتدخل باتصالاتي لإنهاء الأزمة ولم يفعل أي شيئ".

المصدر: صدى البلد