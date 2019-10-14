محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده

اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية إجراءات عقابية بشأن طيار ومساعده، بعد سماحهما للفنان المصري، محمد رمضان، بالجلوس في مقعد الطيار أثناء رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

إقرأ المزيد

وكان الفنان قد نشر عبر صفحته على موقع "إنستغرام" فيديو له أثناء سفره إلى خارج البلاد، وقد جلس في مقصورة القيادة، وكتب تعليقا "أول مرة أسوق طيارة".

وأفادت مصادر بوزارة الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة، وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران".

المصدر: اليوم السابع