الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15941 حالة في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات في الجزائر 952 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 311 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 11492 حالة.

🚨🚨#عـــــــاجل l #وزارة_الصحة

🔴تسجيل 441 حالة إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا

🔴تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب كورونا

🔴تسجيل 311 حالة شفاء جديدة من فيروس #كورونا

🔴إرتفاع إجمالي الإصابات إلى 15941

🔴إرتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 952

🔴إرتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 11492 pic.twitter.com/b8rFGgCZWP — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 5, 2020

وسجلت الجزائر أمس السبت، 430 إصابة و9 وفيات.

المصدر: "النهار الجزائرية"