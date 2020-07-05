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الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا
Reuters
مستشفيات الجزائر - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15941 حالة في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات في الجزائر 952 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 311 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 11492 حالة.

وسجلت الجزائر أمس السبت، 430 إصابة و9 وفيات.

المصدر: "النهار الجزائرية"

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