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فلوريدا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

كورونا.. الجزائر تواصل تسجيل حصيلة الإصابات القياسية

أخبار العالم العربي

كورونا.. الجزائر تواصل تسجيل حصيلة الإصابات القياسية
Reuters RB/MOS
شرطي جزائري يرتدي كمامة واقية من كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و9 وفيات.

ويمثل عدد الإصابات الجديدة المسجلة اليوم رقما قياسيا جديدا منذ بدء التفشي في البلاد.

وقد ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 15500 إصابة مؤكدة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 946 حالة.

أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 11181، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويعالج 56 مصابا في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT

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