المغرب.. آسفي مراكش تسجل 526 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي اليوم الأحد، تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة آسفي، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالجهة إلى 2519 حالة.

وحسب النشرة الصباحية للمديرية، بلغ عدد المتعافين بعاصمة عبدة 68 حالة شفاء منذ بداية الجائحة بهذه المدينة الساحلية، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 1816 حالة، بنسبة 72.1 %، توزعت على عمالة مراكش بـ1375، وأقاليم الرحامنة بـ251 والحوز بـ84، و10 بإقليم قلعة السراغنة والصويرة بـ4 أشخاص تماثلوا للشفاء التام.

وتابعت، أن إقليم اليوسفية ظل منذ بداية الأزمة الوبائية بدون أي إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما حافظ إقليما شيشاوة والصويرة على خلوهما من الفيروس منذ شفاء آخر حالة.

واستنادا إلى إحصائيات النشرة الصباحية، فالحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة، خلال هذه الفترة، بلغت 647، بنسبة 25.7 %، تتوزع بين عمالة مراكش بـ86، وأسفي بـ526، والسراغنة بـ22، والحوزبـ12 والرحامنة بحالة واحدة.

ووفق بيانات المديرية الجهوية للصحة فالحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس بالجهة بلغت 56 حالة وفاة، تتوزع بين عمالة مراكش بـ45، وإقليمي آسفي والحوزبـ3، والرحامنة بـ2، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم قلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة.

وبلغت الحالات المستبعدة بالجهة خلال الفترة ذاتها 69375 حالة.

ونقلت الصحف عن السلطات المحلية في آسفي الأحد، أن المدينة وضعت تحت الحجر الصحي ويخضع سكانها البالغ عددهم 300 ألف نسمة للحظر العام منذ ليلة السبت إلى الأحد.

المصدر: "هسبريس"