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كورونا يصرع أكبر معمر فى مصر

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كورونا يصرع أكبر معمر فى مصر
youm7
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أعلن الدكتور أسامة البلكي مدير معهد دمنهور الطبي وفاة إبراهيم .ع.أ، أكبر معمر في مصر عن عمر 106 سنوات، بفيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال علاجه من الفيروس.

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وقال إن حالة المصاب كانت مطمئنه ومستقره للغاية على مدار اليومين الماضيين، بعد تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، لكن سرعان ما دخل في غيبوبة كاملة حتى وافته المنية فجر اليوم الأحد.

كورونا يصرع أكبر معمر فى مصر

يذكر أنه تم إدخال الراحل إلى مستشفى المعهد الطبي القومي بدمنهور، بعد  ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو كان يعاني من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة.

المصدر: "اليوم السابع"

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