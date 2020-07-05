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الجزائر تشهد مراسم دفن رفات قادة المقاومة الشعبية

أخبار العالم العربي

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تشهد العاصمة الجزائرية مراسم دفن رفات قادة المقاومة الشعبية الـ24 الذين استعادتهم من فرنسا .

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الجزائر تتسلم رفات قادة المقاومة الشعبية من فرنسا بعد 170 عاما
الجزائر تتسلم رفات قادة المقاومة الشعبية من فرنسا بعد 170 عاما

وقبل مراسم الدفن في مقبرة العالية، جاب موكب رفات شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية شوارع العاصمة، حيث تم نقلها على متن 6 شاحنات عسكرية، مزينة بالورود والعلم الوطني.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن أن بلاده تسلمت الخميس الماضي من فرنسا رفات 24 من "شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19".

المصدر: النهار أون لاين

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