الجزائر تشهد مراسم دفن رفات قادة المقاومة الشعبية

تشهد العاصمة الجزائرية مراسم دفن رفات قادة المقاومة الشعبية الـ24 الذين استعادتهم من فرنسا .

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وقبل مراسم الدفن في مقبرة العالية، جاب موكب رفات شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية شوارع العاصمة، حيث تم نقلها على متن 6 شاحنات عسكرية، مزينة بالورود والعلم الوطني.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن أن بلاده تسلمت الخميس الماضي من فرنسا رفات 24 من "شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19".

المصدر: النهار أون لاين