تبون يترحم على أبناء الجزائر الذين ضحوا بحياتهم وهم يطاردون فلول الإرهاب

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستتسلم اليوم من فرنسا رفات 24 من شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية.

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وترحم تبون بمناسبة الذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب على "أبناء الجزائر البواسل، الذين يستشهدون في ميدان الشرف، وهم يطاردون فلول الإرهاب المقيت".

وأضاف أنه "بفضل وعي الشعب وعزيمته وأسلاكه الأمنية، دخل بعد الانتخابات في مرحلة جديدة، اطمأن فيها إلى دوام نعمة الأمن والاستقرار، واسترجاع الأمل بالمستقبل".

ولفت إلى أن "السنة الماضية في نفس اليوم، كنا على شفا الهاوية، حتى انتابنا الخوف على وديعة الأباء والأجداد"، موجها "تحية لكل من فوت الفرصة على الأعداء وفتح الطريق لبناء الدولة الجديدة القوية والديمقراطية والعادلة".

كما ترحم رئيس الجمهورية في هذه المناسبة، على روح الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان من أبرز المسؤولين في المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودعا الشباب بكل فئاتهم، للاقتداء بهؤلاء الأبطال والتشبع بالروح الوطنية.

المصدر: النهار