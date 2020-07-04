الإمارات.. تحديث الإجراءات الخاصة بدخول أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي ‬والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص (كوفيد-19).

وذكر المكتب، أنه "تجاوبا مع احتياجات أفراد المجتمع، تم تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى إمارة ‫أبوظبي ‬والسماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة".

وأشار المكتب، إلى أنه "في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة، يجب إعادة إجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي لاستيفاء شرط إبراز نتيجة سلبية محدثة".

المصدر: "وكالات إماراتية"