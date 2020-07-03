الإمارات تتيح سفر المواطنين والمقيمين باشتراطات وقائية

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الجمعة، إتاحة سفر المواطنين والمقيمين وفقا للتدابير الاحترازية المعمول بها في مطارات الدولة في إطار منع عدوى كورونا.

وأوضحت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان مشترك، أن باب السفر سيكون مفتوحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناء على عدة معايير صحية.

وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وأكد البيان على وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر.

وذكر البيان أن من بين هذه الاشتراطات ما يلي:

إجراء فحص "كوفيد 19" قبل السفر، وذلك اعتمادا على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

- إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة

- ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.

كما أكد البيان أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات التي تنظم متطلبات العودة، من أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات.

ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاما، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظا على سلامتهم.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات