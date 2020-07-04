نائب رئيس البرلمان العراقي: السفارة الأمريكية أطلقت نيران أسلحتها بحجة اختبارها

أشار حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت، إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت النار من أسلحتها بحجة اختبارها.

وكتب الكعبي في بيان صحفي: "قيام السفارة الأمريكية بإطلاق نيران منظومة دفاع جوي بحجة التجربة، خطوة استفزازية جديدة تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".

ودعا، الحكومة إلى اتخاذ إجراء حازم يضمن إيقاف التحركات والأفعال، التي من شأنها استفزاز مشاعر أبناء الشعب العراق.

وأشار الكعبي، إلى أن "قيام السفارة بإطلاق النيران في منطقة سكانية في قلب العاصمة بغداد، يعد عملا غير مقبول، وتحديا آخر ضد البلاد يضاف إلى جملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق".

وأفادت وسائل إعلام عراقية اليوم، بأن السفارة الأمريكية في بغداد جربت منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: RT