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الصحة المصرية تسجل 1324 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاة

فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 561 في آخر 24 ساعة

أخبار العالم العربي

فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 561 في آخر 24 ساعة
AFP JAAFAR ASHTIYEH
رجل يرتدي كمامة واقية من كورونا في الضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديثها الثاني اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

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وسجلت 173 إصابة في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4250، منها 3597 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 637، واستقر عدد الوفيات عند 16.

المصدر: RT

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