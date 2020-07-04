اشتيه يرسل وفدا وزاريا إلى الخليل للوقوف على الوضع الصحي

كلف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، بإرسال وفد من 4 وزراء بينهم وزيرا الصحة والاقتصاد لزيارة الخليل غدا الأحد، للوقوف على الوضع الصحي هناك وتقديم تقرير لمجلس الوزراء الاثنين.

وقال اشتيه: "نولي اهتماما كبيرا بمحافظة الخليل التي سجلت فيها أعلى إصابات بفيروس كورونا، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا، ووزارة الصحة والطواقم الصحية والأمنية يقومون بجهود استثنائية للسيطرة على الحالة الوبائية فيها".

وأضاف: "مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء".

وأكد اشتيه، على أن "التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة في الخليل مقلق ويتطلب تعاونا وتكاملا في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية"، داعيا لمزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية التي من شأنها تمكين الطواقم من السيطرة على الوباء وتخفيف حدة تفشيه.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة، تسجيل 272 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل.

المصدر: RT