سوريا.. أول امرأة كردية ترشح نفسها لعضوية مجلس الشعب

أعلنت بروين إبراهيم، أنها ستكون أول سيدة كردية ترشح نفسها لخوض انتخابات مجلس الشعب السوري.



وقالت في بيانها الانتخابي، إنها "تعلن ترشيحها، في وقت تتعاظم احتياجات السوريين، وتتضاءل قدرات الحل".

وأضافت، أن "مشكلاتنا مركبة، منها ما يفوق قدرة عضو مجلس الشعب على حلها ومنها ما يمكنه معالجتها بالاقتراح أو رفع الصوت للحد منها. لكن عضو مجلس الشعب، يستطيع التخفيف من معاناة الناس بالإرادة والصدق والجرأة".

وشددت على أنها ستحرص في حال انتخابها، ليكون البرلمان السوري "مجلسا للمحاسبة وإصدار التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة والكرامة للسوريين، لقناعتي التامة بأن وجود الإرادة عند مجموعة من النواب الساعين بصدق لإنصاف السوريين سيغير الكثير مما نعانيه جميعا".

وأكدت ضرورة العمل، للتغيير الحقيقي في الحياة السياسية بالبلاد من خلال المؤسسات الدستورية.

وقالت، إن أهم ما تسعى له هو تحقيق مطالب أهل الحسكة عبر الإجماع الوطني الشامل.

المصدر: RT