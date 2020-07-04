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السعودية.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى 9 من أصدقائه

أخبار العالم العربي

السعودية.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى 9 من أصدقائه
AFP FAYEZ NURELDINE
الإجراءات الوقائية في السعودية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، أن أحد الشباب تسبب بنقل عدوى فيروس كورونا إلى 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.

وقالت الوزارة: "بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة".

وسجلت السعودية اليوم السبت 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، و2642 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 وفاة.

المصدر: "سبق"

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