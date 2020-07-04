السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (56) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2642) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (143,256) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FMEdr0Xh3R — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة.

ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية