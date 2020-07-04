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السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة.

ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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