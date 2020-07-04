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في ذكرى الاستقلال.. الجزائر تصدر نماذج نقود جديدة تحمل صور ثوار (صور)

أخبار العالم العربي

في ذكرى الاستقلال.. الجزائر تصدر نماذج نقود جديدة تحمل صور ثوار (صور)
AFP Jacques GREVIN
قياديون تاريخيون للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي -أرشيف-
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أعلن بنك الجزائر اليوم السبت، إصدار نماذج نقود جديدة ورقية ومعدنية، تحمل صور ثوار ومقاومين برزوا أثناء الثورة ضد الاحتلال الفرنسي.

وترأس رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، اجتماعا لعرض هذه النماذج التي تحمل صور "مجموعة الستة" التي تضم ثوارا خططوا لإطلاق ثورة التحرير، من بينهم رئيس البلاد السابق محمد بوضياف.

وحملت نماذج معدنية أخرى صورة المقاوم أحمد زبانة، أول من نفذ عليه الاستعمار الفرنسي حكما بالإعدام بالمقصلة.

وتحتفل الجزائر غدا الأحد بالذكرى الـ58 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي بعد استعمار دام 132 سنة، وانتهى بعد ثورة دامت 7 سنوات سقط خلالها أكثر من مليون جزائري.

المصدر: RT + "تويتر"

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