في ذكرى الاستقلال.. الجزائر تصدر نماذج نقود جديدة تحمل صور ثوار (صور)

أعلن بنك الجزائر اليوم السبت، إصدار نماذج نقود جديدة ورقية ومعدنية، تحمل صور ثوار ومقاومين برزوا أثناء الثورة ضد الاحتلال الفرنسي.

وترأس رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، اجتماعا لعرض هذه النماذج التي تحمل صور "مجموعة الستة" التي تضم ثوارا خططوا لإطلاق ثورة التحرير، من بينهم رئيس البلاد السابق محمد بوضياف.

وحملت نماذج معدنية أخرى صورة المقاوم أحمد زبانة، أول من نفذ عليه الاستعمار الفرنسي حكما بالإعدام بالمقصلة.

وتحتفل الجزائر غدا الأحد بالذكرى الـ58 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي بعد استعمار دام 132 سنة، وانتهى بعد ثورة دامت 7 سنوات سقط خلالها أكثر من مليون جزائري.

🔵🔵#صور ورقة 2000 دج الجديدة تحمل صورة المجموعة الستة المفجرة للثورة التحريرية#المجد_والخلود_لشهدائنا_الأبرارpic.twitter.com/qVXYDMiA9x — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 4, 2020

المصدر: RT + "تويتر"