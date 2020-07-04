 
مباشر

بعد 170 عاما... الجزائر تعلن هوية المقاوم المصري صاحب الجمجمة رقم 5942

أخبار العالم العربي

بعد 170 عاما... الجزائر تعلن هوية المقاوم المصري صاحب الجمجمة رقم 5942
AFP Algerian Presidency Press Office
حرس الشرف الجزائري يحمل رفات المقاومين للاحتلال الفرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8m6

أعلنت الجزائر مؤخرا، أن صاحب الجمجمة رقم 5942 عربي مصري، سقط خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر قبل 170 عاما.

وأشارت السلطات الجزائرية التي استعادت رفات 24 بطلا قاوموا المحتلين الفرنسيين إلى أن "صاحب الجمجمة 5942، هو مصري من محافظة دمياط وأن اسمه موسى الدرقاوي".

وعبر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بجميع الأبطال الذي سقطوا على يد المحتل قبل 170 عاما.

وشدد البعض منهم على أن هذا "يؤكد على رابطة الأخوة والدم بين المصريين والجزائريين"، فيما قام آخرون بالكشف عن تاريخ البطل المصري، إذ أكدوا أن الدرقاوي شكل جيشا من المقاومين في مدينة الشعانبة قبل أن ينضم إلى الشيخ بوزيان، وأنه سقط في أثناء مقاومة القوات الفرنسية في مدينة الأغواط عام 1852.

وأشار فريق ثالث، إلى أن الدرقاوي "معلم وداعية مصري شارك في المقاومة الجزائرية ضد فرنسا".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تسلمت الخميس الماضي من فرنسا رفات 24 من "شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا