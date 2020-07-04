بعد 170 عاما... الجزائر تعلن هوية المقاوم المصري صاحب الجمجمة رقم 5942
أعلنت الجزائر مؤخرا، أن صاحب الجمجمة رقم 5942 عربي مصري، سقط خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر قبل 170 عاما.
وأشارت السلطات الجزائرية التي استعادت رفات 24 بطلا قاوموا المحتلين الفرنسيين إلى أن "صاحب الجمجمة 5942، هو مصري من محافظة دمياط وأن اسمه موسى الدرقاوي".
#فيتو#عاجل— بوابة فيتو (@Vetogate) July 4, 2020
بعد 170 عاماً.. #الجزائر تستعيد جمجمة شهيد #مصري قاوم الاحتلال #الفرنسيhttps://t.co/NPq4BJwGdn
وعبر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بجميع الأبطال الذي سقطوا على يد المحتل قبل 170 عاما.
وشدد البعض منهم على أن هذا "يؤكد على رابطة الأخوة والدم بين المصريين والجزائريين"، فيما قام آخرون بالكشف عن تاريخ البطل المصري، إذ أكدوا أن الدرقاوي شكل جيشا من المقاومين في مدينة الشعانبة قبل أن ينضم إلى الشيخ بوزيان، وأنه سقط في أثناء مقاومة القوات الفرنسية في مدينة الأغواط عام 1852.
الجزائر تكشف عن هوية صاحب الجمجمة رقم ٥٩٤٢ ..— 🇪🇬Marwa Rizk🇪🇬 (@ah_ma77) July 3, 2020
مصرى وإسمه موسى بن الحسن الدرقاوي أصله من دمياط جاهد إلى جانب أولاد نايل وحارب الإحتلال الفرنسى بكل ما يملك من قوة.
على كل أرض تركنا علامة، قلاعا من النور تحمي الكرامة 🇪🇬 pic.twitter.com/VE3A7V0RTJ
وأشار فريق ثالث، إلى أن الدرقاوي "معلم وداعية مصري شارك في المقاومة الجزائرية ضد فرنسا".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تسلمت الخميس الماضي من فرنسا رفات 24 من "شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19".
المصدر: "وكالات"