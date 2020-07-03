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عشرات اللبنانيين يضعون الزهور في شارع شهد انتحار رجل بطريقة مأساوية

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عشرات اللبنانيين يضعون الزهور في شارع شهد انتحار رجل بطريقة مأساوية
AFP ANWAR AMRO
متظاهرون لبنانيون في مكان انتحار الرجل الستيني
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وضع عشرات اللبنانيين الزهور في شارع رئيسي في بيروت شهد انتحار رجل اليوم الجمعة، وقال البعض إن الانهيار الاقتصادي كان السبب في الحادث.

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وقال شهود إن الرجل (61 عاما) أطلق النار على رأسه أمام متجر للحلوى في حي الحمرا المزدحم.

وبالقرب من الجثة كان هناك علم لبنان ونسخة من صحيفة الحالة الجنائية للرجل وقد خلت من الإدانة وورقة مكتوب عليها "أنا مش كافر"، وهذه العبارة جزء من أغنية شهيرة تقول أيضا "لكن الجوع كافر".

وقالت لينا بوبيس في منطقة الحمرا حيث هتف الناس ضد الحكومة والبنوك التي منعت صرف مدخراتهم: "الناس جوعى ومكسورين وبؤساء... سرقوا أحلامنا وأموالنا وخبزنا... ويجلسون في قلاعهم وما زالوا يقهرونا".

واتهم قريب للرجل طلب ألا ينشر اسمه حكام البلاد بالتسبب في الضائقة التي أدت إلى وفاة قريبه، وقال: "الله يلعنهم. الناس اختنقت".

وأثار ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، حيث حذرت بعض منظمات الإغاثة من تفشي الجوع في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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