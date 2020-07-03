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رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

مصر.. "المصل واللقاح" يؤكد أن مؤشرات إصابات ووفيات كورونا غير دقيقة

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters
مصر
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قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في مصر أمجد الحداد، إن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليس دقيقا.

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وأشار الحداد في حديث متلفز إلى أن هناك جزء كبيرا من المصابين لا يجرون مسحات، علاوة على أن المصابين بالفيروس الآن، حالات بسيطة ولا تستدعي المسحة، ولكن الإثبات الفعلي هو لعدد الوفيات التي استقرت عند 80 ونتمنى أن تقل الفترة المقبلة.

وأضاف الحداد أن الإصابات جميعها خفيفة ومتوسطة، وحدة الحالات وقوتها وشدتها التي كانت عليها من قبل قلت بنسبة كبيرة جدا.

ولفت إلى أن معدل الانتشار قد يكون كبيرا، إلا أن معظم الحالات تعاني من كورونا من الدرجة المتوسطة، التي تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، والمشاكل التنفسية الحادة، والوضع أصبح مستقرا بمعدلات الإصابة وبنوع الإصابة نفسها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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