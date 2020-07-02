التحالف العربي: عمليتنا النوعية رد على تهديدات الحوثيين للسعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن العملية النوعية التي نفذها الأربعاء ضد الحوثيين، جاءت ردا على تهديداتهم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، أن "العمليات العسكرية التي بدأت الأربعاء، استهدفت القدرات النوعية للحوثيين من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار في مطار القيادة والسيطرة في محافظتي صنعاء وصعدة".

وأوضح، أن "مطار صنعاء وقاعدة الديلمي من المناطق التي تستخدمها القيادات الحوثية لإطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على المملكة"، مشيرا إلى أن "قوات التحالف توفر الحماية للمدنيين بحسب القانون الدولي والإنساني".

وأشار، إلى أن "العملية العسكرية النوعية التي نفذت من قبل التحالف تأتي ردا على تهديد الحوثيين مساء الاثنين الماضي، بإطلاق 4 صواريخ باليستية، و8 طائرات بدون طيار على المملكة، في استهداف متعمد وممنهج للمدنيين، تصدت لها قواتنا ودمرتها".

وأضاف: "بعد إطلاق مبادرة التحالف لفترة أسبوعين بدأت في 9 أبريل 2020، وكانت استجابة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، كان هناك استجابة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية أعلن عنها في حينها، وأيد التحالف هذه الاستجابة وبدأنا تنفيذ مبادرة لمدة أسبوعين بوقف لإطلاق النار، وجددت لمدة شهر حيث بلغت مدة 45 يوما توقفت فيها العمليات الجوية".

المصدر: "وكالات سعودية"