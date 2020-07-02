الأمم المتحدة: حكومة ليبيا برئاسة السراج هي "الشرعية"

أكدت الأمم المتحدة الخميس، أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، هي "الشرعية والمعترف بها دوليا".

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الأممي: "من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها".

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وأضاف: "أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام".

وتابع: "أعتقد أن غوتيريش بعث إليه (حفتر) برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد".

وذكر أنه "من الواضح الآن أن هناك دولا لها تأثير مباشر على الطرفين، ومن المهم توصيل الرسالة نفسها لهذه الدول".

وقال: "أي من المهم أن تتوقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة من قبل الكثيرين".

المصدر: وكالة الأناضول