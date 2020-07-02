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وزير الخارجية المصري السابق يكشف سبب رفضه الجنسية الأمريكية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري السابق يكشف سبب رفضه الجنسية الأمريكية
Reuters
مصر
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قال وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، إنه رفض الحصول على الجنسية الأمريكية رغم ولادته في نيويورك عام 1951، موضحا أنه كان من الأقلية الذين ولدوا في الولايات المتحدة وقتها.

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وأضاف نبيل فهمي، خلال تصريحات متلفزة أنه لا يرى أن الجنسية الأمريكية أفضل من الجنسية المصرية، ولذلك لم يتقدم للحصول عليها.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع في مصر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، وهي الفترة التي تولى فيها منصب وزير الخارجية أشار نبيل فهمي إلى أن موقف العرب تجاه ثورة 30 يونيو كان جيدا جدا وداعما للمؤسسة المصرية بقوة واحترم دورها في الحفاظ على أرضها.

وأضاف أن الجميع بعد ثورة 30 يونيو شكروا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري على حمايتهم لمصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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