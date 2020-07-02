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مصرع نجل "وحش سيناء" أكبر متعاون مع الجيش المصري (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع نجل
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية مصرع أيمن سالم لافي، نجل سالم لافي الذي تعاون مع الجيش في القبض على عدد من العناصر الإرهابية في سيناء.

مصرع نجل الشاب

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الشاب ينتمي لقبيلة الترابين الشهيرة في سيناء، حيث توفي إثر حادث سير بطريق الإسماعيلية اليوم.

مصرع نجل الشاب أيمن

وقالت إن الحادث تسبب في مقتل 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي حيث انفجر إطار السيارة، مساء أمس الأربعاء.

مصرع نجل الحادث

يذكر أن الشيخ سالم أبو لافي السيناوي والملقب بـ"وحش سيناء"، كان مقربا من العقيد منسي والذي تم تجسيد شخصيتهما في مسلسل "الاختيار" الشهير في رمضان الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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