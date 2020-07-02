تقارير تكشف مطالبة مصر بتسريع عمليات تسليم سلاح روسي على خلفية توتر الأوضاع في ليبيا

ذكرت مواقع عسكرية مصرية وروسية، أن القاهرة طلبت من موسكو تسريع عمليات تسليم أنظمة الدفاع الساحلية "باستيون" على خلفية توتر الأوضاع في ليبيا قرب السواحل المصرية.

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وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن النشاط التركي قبالة سواحل ليبيا وشرق المتوسط ​​يجبر مصر على اتخاذ إجراءات عاجلة، ووفقا لخبراء عسكريين كانت هناك في منتصف يونيو تقارير عن خطط مصر للتعجيل في اقتناء أنظمة الصواريخ المضادة للسفن الروسية "باستيون" من أجل ضمان سلامة شواطئها وحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت المصادر أن نظام "باستيون" قادر على حماية الساحل المصري بطول أكثر من 600 كيلومتر من عمليات هبوط العدو المحتملة، حيث يتم نشر المجمع في مواقع قتالية في غضون خمس دقائق فقط.

ونوهت وسائل الإعلام بأن مصر تعزز قدراتها البحرية في ضوء التحديات التي تواجهها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، خاصة بعد أن أعلنت صحيفة Yeni Safak التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منتصف يونيو الماضي أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة بحرية في مدينة مصراتة الليبية.

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يذكر أن مصادر عسكرية أكدت لـRT، في وقت سابق أن مصر تعاقدت بالفعل على منظومة "باستيون" عام 2013، حيث أكد المصدر العسكري أن المنظومة الواحدة تستطيع حماية 600 كم من السواحل وتأمين مساحة بحرية قدرها 100 ألف كم مربع، ويمكن أن تشمل بطارياتها 18 عربة وتتسلح بمنصات إطلاق رأسي Vertical Launch، بمجموع 36 صاروخا للعربة، مع قدرة الاشتباك مع 24 هدفا في نمط الإطلاق المتزامن.

المصدر: وسائل إعلام روسية + RT