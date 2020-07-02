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سوريا.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 312

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سوريا.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 312
Reuters Omar Sanadiki
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا إلى 312 بعد الإعلان عن تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم الخميس.

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وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة هي لأشخاص مخالطين، كما أعلنت شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 113، بينما توفيت 9 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 14 إصابة بالفيروس، وشفاء 5 حالات.

ورفعت الحكومة منذ نحو شهرين معظم الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها بعدما تراجعت الإصابات المحلية واقتصرت الإصابات الجديدة على القادمين إلى البلاد، وقد عادت الإصابات المحلية تتزايد، وهي تسجل وسط مخالطين لحالات مصابة.

المصدر: RT

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