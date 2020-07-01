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سوريا.. 14 إصابة جديدة بكورونا

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سوريا.. 14 إصابة جديدة بكورونا
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مشفى بدمشق
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 293.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابات كانت لأشخاص مخالطين، مشيرة إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110، مقابل 9 حالات وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 10 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين، وشفاء 3 حالات.

وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس في سوريا بشكل ملحوظ وشبه يومي، وإن كانت معدلات الإصابة ما زالت منخفضة قياسا بكثير من الدول.

أسامة يونس

المصدر: RT

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