سوريا.. 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 279 إصابة

أفادت وزارة الصحة السورية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا وفيات، كما تم شفاء3 حالات.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 279 ولم ييتم تسجيل ولا حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات في البلاد عند 9 وفيات".

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ولفتت الوزارة إلى شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 105.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد في في الـ22 من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته.

وحذرت الوزارة أمس الاثنين من "الاستهتار الذي يهدد بانتشار أوسع" للعدوى بفيروس كورونا وشددت على الالتزام بالوقاية.

ودعت الوزارة السوريين وخاصة كبار السن والمرضى المزمنين "لتجنب أماكن الازدحام قدر الإمكان كونهم معرضين أكثر من غيرهم لـمضاعفات الفيروس الخطيرة".

المصدر: وكالات