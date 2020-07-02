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ليبيا.. تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس التاجي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس التاجي
AFP
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 50 إصابة جديدة أمس بالفيروس التاجي في مختلف أرجاء البلاد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بعدوى الفيروس التاجي في البلاد إلى 874 حالة، فيما تعافت 223 حالة، وتوفى 25 شخصا بالوباء.

وأفادت بيانات المركز الليبي المختص بأن الإصابات الجديدة سُجل أكبرها في مدن سبها في الجنوب الغربي، تليها مدينة مصراتة إلى الشرق من العاصمة، ثم طرابلس.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي المستجد، تشمل 15 حالة أصلية، و27 لمخالطين، و8 لعائدين من الخارج.

ودعا المركز المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية".

كما نصح المركز المختص المقيمين في المناطق التي تكثر فيها حالات الإصابة بعدم المغادرة إلى أن "تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي".

المصدر: المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

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