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الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14272 حالات.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس استقرارا بعد تسجيل 8 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 920 حالة.

وتماثل 143 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10040 شخصا.

المصدر: RT

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